“Submission”, Arnold Mario Dall'O mette dialogo e riflessione a servizio dell'arte

Si apre domenica 22 settembre e prosegue fino al 22 novembre il terzo e nuovo capitolo di “Ascoltare Bellezza” 2019.

Durante l'equinozio d'autunno, nella Sala del Mosaico della Biblioteca Classense, viene presentato l'intervento artistico di Arnold Mario Dall'O, un'opera di cm 245x220 dal titolo “Submission” creata appositamente per questo spazio e per questo momento. La forza comunicativa trasmessa da Dall’O nella sua pittura si sottrae alle categorie disciplinari e viene trasformata in elemento di elaborazione concettuale. Anche con questo nuovo ed inedito lavoro chiamato “Submission” che riprende un momento di straordinaria intensità come il rito dell'Ordinazione Sacerdotale, l’artista pone dialogo e riflessione a servizio del processo creativo. Si interroga sugli accadimenti che circondano i luoghi ed il nostro essere, come a voler cristallizzare davanti ai nostri occhi gli attimi sulla parete, consegnarli alla nostra memoria sottraendoli al fluire quotidiano che tutto dissolve.

Accanto al pittore meranese intervengono all'inaugurazione (il 22 settembre alle ore 18) pubblica l'Assessora alla Cultura del Comune di Ravenna Elsa Signorino e il Direttore della Biblioteca Classense Maurizio Tarantino.

La mostra è visibile fino al 22 novembre 2019 con orari 14-18 nei giorni feriali e di domenica. Ingresso Libero.