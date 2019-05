A caccia dei tesori della street art con la Biciclettata tra i murales

Sabato 25 maggio è in programma una Biciclettata tra i murales, un evento di Subsidenze street art Festival in collaborazione con FIAB Ravenna che porta alla scoperta dell'urban art ravennate.

Si parte alle ore 16:00 dal Magazzeno Art Gallery, in zona Darsena, per una pedalata in mezzo alla street art che si conclude alle 18:00 in via Tomaso Gulli 249, dove si svolge la festa di vicinato di Gullinsieme.

Per chi ne ha bisogno è disponibile un servizio di noleggio bici a Darsena PopUp.