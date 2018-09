Successo di pubblico per Paolo Cevoli alla Fiera della Bassa Romagna

Nella serata di lunedì 10 settembre un folto pubblico ha assistito allo spettacolo “Rossini Compilation per patacca narrante e 4 sax” con Paolo Cevoli. Il comico romagnolo, che ha strappato numerosi applausi e risate ai presenti, ha raccontato in maniera semiseria la vita e le opere di Gioachino Rossini e del mondo dell’Opera, accompagnato dal quartetto Saxofollia, composto da Marco Ferri (sax tenore), Giovanni Contri (sax contralto), Alessandro Creola (sax baritono) e Fabrizio Benevelli (sax soprano). L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e BolognaFiere ringraziano il Gruppo Cevico “per aver offerto il riuscitissimo spettacolo al pubblico di Bassa Romagna in Fiera”.

E continua nel centro di Lugo la 27esima edizione di Bassa Romagna in Fiera. Mercoledì 12 settembre la biennale dedicata ad agricoltura, artigianato, industria e commercio propone nuovi incontri e iniziative su turismo, economia e ambiente.

Alle 18 Crédit Agricole organizza l’incontro “Nuove opportunità di investimento” nel Salone estense della Rocca. L’iniziativa è in collaborazione con Amundi - Assett Management. Alle 18.30 nell’Agorà di piazza Mazzini i giovani saranno protagonisti di “Bassa Romagna Young”, l’informazione turistica dai ragazzi per i ragazzi, a cura del Servizio di Promozione turistica dell’Unione. Nel corso dell’appuntamento ci sarà la presentazione del blog da parte di Elisabetta Antognoni con le studentesse Giulia Cristina Giacona, Asly Maiolani e Cecilia Morini. All’iniziativa parteciperanno il sindaco referente per il Turismo dell’Unione de Comuni della Bassa Romagna Nicola Pasi e la dirigente del Servizio turismo dell'Unione Raffaella Costa. Ci saranno inoltre i saluti della dirigente scolastica del Polo tecnico professionale di Lugo Milla Lacchini, con i professori Riccardo Francone e Maria Carla Liverani.

In piazza Baracca, sempre alle 18.30, si parla di strategie strumenti per lo sviluppo economico, sociale e culturale della Bassa Romagna, mentre alle 20.30 è in programma il convegno “Avversità atmosferiche: gestione del rischio e strumenti creditizi”, organizzato da Cia – Agricoltori Italiani Romagna. In caso di maltempo il convegno di Cia si svolgerà nel Salone Estense della Rocca. Nello stand dell’Unione alle 20 nuovo appuntamento con i gemellaggi, questa volta dedicati ai 30 anni di gemellaggio tra Fusignano e Biddulph. Contestualmente, sempre allo stand dell’Unione il personale dei Servizi informatica ed Edilizia saranno a disposizione per illustrare i servizi digitali per imprese e cittadini Suaper - Sieder - Websit. Alle 20.45 nell’area Wedding&Wellness di piazza Trisi tornano le esibizioni della palestra Officina25. Fino al 16 settembre, infine, il circolo Pavaglione Ceramica sarà presente nel lato nord del Pavaglione (negozio ex Zucchero salato) con i propri manufatti e informazioni su corsi e attività future.

Continuano anche le diverse mostre allestite per l’occasione.