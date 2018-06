Sul palco 70 musicisti degli istituti musicali romagnoli

L'Istituto superiore di studi musicali Giuseppe Verdi conclude l'anno accademico con un concerto sinfonico a ingresso libero che si tiene giovedì 14 giugno alle 21 alle Artificerie Almagià.

Il concerto rappresenta un raro e alto livello di collaborazione promosso dal Verdi di Ravenna fra i conservatori e i licei musicali del territorio: il Lettimi di Rimini e il Maderna di Cesena, i licei musicali di Forlì e Bologna.

L'orchestra è formata dalla collaborazione di tutte queste istituzioni. La realizzazione di questo concerto è il successo di una volontà di confrontarsi su scelte e metodologie per qualificare la formazione degli studenti passando attraverso un grande entusiasmo e una disponibilità di tempo e mezzi da parte di docenti e studenti di tutte le istituzioni coinvolte.

Sul palco quindi una compagine di circa 70 elementi provenienti dalle cinque istituzioni e diretta dal maestro Federico Ferri, docente di esercitazioni orchestrali al Verdi. Il programma è diviso fra una prima parte mozartiana con la Serenata in Sol magg K 525 “Eine Kleine Nachtmusik”, uno dei più celebri notturni orchestrali, e una seconda parte con il Beethoven della sinfonia n.1 in Do magg. op. 21.