Sul palco arriva l’afrofuturismo di Moor Mother

Mercoledì 5 febbraio, ore 21.30, Moor Mother si presenta in concerto sul palco del Bronson di Madonna dell'albero.

“Analog Fluids of Sonic Black Holes” è il nuovo album dell’artista, poeta e musicista di Filadelfia Camae Ayewa, aka Moor Mother. L’afrofuturismo ha finalmente preso fuoco e ha incendiato il pianeta. Moor Mother – erede della scintilla creativa afro-cyber-digi-punk di una città che ha ospitato sia Sun Ra che MOVE – da allora ha viaggiato per il mondo, diffondendo il suo Vangelo Techno.

Su Analog Fluids, le ossessionanti narrazioni degli schiavi sono presentate come allegorie distopiche e gli spiritual dei neri vengono capovolti, rimescolati e ricatturati, per poi essere digitalizzati in un programma bio-morfo simbiotico per l'era post-digitale. È un disco ricco di rumori e caos che affermano le radici punk di Mother Moor, ma è anche ancorato al terreno attraverso l'iniezione costante del rituale nero, della poesia e dei tamburi programmati per vibrare attraverso i mitocondri dell'ascoltatore.

In apertura Francesca Morello, in arte R.Y.F., con il suo splendido nuovo album, e Laura Agnusdei, sassofonista bolognese osannata dalla critica.

Biglietti: 15 euro.