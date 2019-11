Sul palco i pionieri della musica celtica: i Morrigan's Wake

Sabato 23 novembre alle 21.30 al Mama's Club di Ravenna arrivano i Morrigan's Wake che, nel 2019, festeggiano il proprio 38° anno di attività musicale.

I Morrigan's Wake possono considerarsi uno tra i gruppi pionieri e più longevi nell'ambito della musica celtica in Italia. Il repertorio si è via via spostato, nell'arco di questi anni, dalla musica bretone a quella irlandese, passando attraverso incursioni nella musica popolare padana per poi approdare in modo più convinto alla musica scozzese.

Oggi il concerto è un'alternanza di danze (jigs, reels, polkas), di ballate e di slow airs arrangiate ora in maniera tradizionale ora dando sfogo a licenze compositive che comunque rimangono ancorate agli schemi della musica tradizionale dell'area celtica del nord-Europa.

Morrigan’s Wake ha all’attivo sei album, una sorta di viaggio musicale che, partito dalla pianura Padana, approda in Scozia e in Irlanda per poi attraversare l’Atlantico e giungere in America, per poi tornare in Europa.

Ingresso 12 euro.