Sul palco le cinque voci soliste del Quinto Elemento

Mercoledì 28 febbraio il palco dello Zingarò Jazz Club ospita il concerto del quintetto vocale Il Quinto Elemento composto da Irene Giuliani, Mya Fracassini, Elisa Mini, Paola Rovai e Stefania Scarinzi. La serata è ad ingresso libero con inizio alle 22.

Il Quinto Elemento è un quintetto vocale a cappella formato da cinque soliste toscane provenienti da mondi musicali diversi. Voci che si fondono, senza altri strumenti o artifici per interpretare brani di diversa provenienza, sia stilistica che geografica: un ventaglio stilistico ampio che il quintetto affronta con misurata personalità.

La tavolozza sonora de Il Quinto Elemento comprende anche un uso integrato dell’elemento improvvisativo, che costituisce una delle cifre della formazione. Il lavoro di arrangiamento e adattamento realizzato da Irene Giuliani, oltre alla scrittura di alcuni brani originali espressamente composti per la formazione, rende ancora più coerente e compatto lo svolgimento del concerto.

Il Quinto Elemento ha esordito nel marzo 2015 e ha successivamente tenuto concerti nell'ambito di PratoEstate 2015. La formazione ha partecipato al 42° Incontro Internazionale Polifonico Città di Fano e si è esibito nell’ambito del convegno “La Voce Artistica” 2015 di Ravenna. Nel 2016, ha vinto il concorso internazionale Solevoci di Varese nella sezione gruppi jazz a cappella e, nell'occasione, Elisa Mini ha ottenuto il premio speciale di miglior solista di tutta la manifestazione. Nel mese di luglio, poi, ha partecipato alla rassegna Musica sulle Apuane e nel dicembre dello stesso anno si è esibito presso la casa circondariale di Prato. Nel marzo 2017 ha aperto la rassegna musicale del Ridotto del Teatro Politeama di Prato.

Il prossimo appuntamento con la stagione dello Zingarò Jazz Club è in programma mercoledì 7 marzo 2018 con la prima assoluta di Seasons, il nuovo progetto in trio di Michele Francesconi e costituito dalle suites per piano trio commissionate per l'occasione a Marco Ponchiroli, Stefano Travaglini e Luca Dell'Anna. Con il pianista, saranno sul palco Giulio Corini al contrabbasso e Luca Colussi alla batteria.

Lo Zingarò Jazz Club è a Faenza in Via Campidori, 11.