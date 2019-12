Sulle note di Brahms con il Sestetto “In Liebe”

A chiudere la rassegna dei Concerti della Domenica dell’Associazione Angelo Mariani, domenica 15 dicembre presso la Sala Corelli del Teatro Alighieri alle ore 10.30, sarà il Sestetto “In Liebe”, quattro giovani cantanti e due pianiste uniti dalla passione per la musica di Brahms e dal desiderio di approfondire un repertorio poco eseguito e dall’organico del tutto insolito, il quartetto vocale e pianoforte a quattro mani.

Formato dal soprano Stela Dicusară, dal mezzosoprano Valentina Vanini, dal tenore Alessandro Vannucci, dal baritono Lorenzo Bonomi e dalle pianiste Francesca Cesaretti e Ilaria Torresan, il gruppo proporrà il repertorio che da tempo diffonde con successo di pubblico e critica nei numerosi concerti tenuti in diverse città italiane: i Liebeslieder Walzer op. 52 e il Neue Liebeslieder Walzer op. 65 di Brahms, entrambi per quartetto vocale e pianoforte a quattro mani, e la trascrizione per pianoforte a quattro mani scritta da Brahms dei 20 Ländler di Schubert.

Biglietti d’ingresso al concerto: € 10,00, € 5,00 a ragazzi sotto i 26 anni.