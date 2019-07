Super band sulla spiaggia: arrivano gli I Hate My Village

Sabato 27 luglio, ore 21.30, il gruppo I Hate My Village giunge in concerto al bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna.

La nuova band formata da Fabio Rondanini alla batteria (Calibro 35, Afterhours) e Adriano Viterbini alla chitarra (Bud Spencer Blues Explosion e molti altri), con la partecipazione di Alberto Ferrari (Verdena) e la produzione di Marco Fasolo (Jennifer Gentle), torna a Ravenna sotto la tettoia più famosa del mondo.

Gli I Hate My Village sono sicuramente tra i gruppi rivelazione del 2019. Il progetto nasce dall’incontro tra Fabio Rondanini alla batteria (Calibro 35, Afterhours) e Adriano Viterbini alla chitarra (Bud Spencer Blues Explosion e molti altri) accomunati dalla passione per la musica africana e dall’esigenza di dare voce alla loro ricerca del “groove perfetto”. Vede la partecipazione di Alberto Ferrari (Verdena) e Marco Fasolo (Jennifer Gentle) andando a comporre una “super-formazione” che comprende quattro tra pesi massimi dell’attuale scena italiana. Il 18 gennaio è stato pubblicato l’omonimo album “I Hate My Village” per La Tempesta International, seguito dal primo singolo, intitolato “Tony Hawk of Ghana”. L’album è stato ristampato per cinque volte e tutte e cinque le volte le copie sono state vendute alla velocità della luce. Ma quelli del disco non sono stati gli unici sold out registrati dalla band: la prima parte del loro tour è stata costellata da una serie di “tutto esaurito” che ha contribuito a confermare la grande attesa riservata alla band da ogni parte d’Italia.

Dopo la release del loro primo, omonimo, album in vinile, le cui 5 ristampe sono andate sold out in pochissimo tempo, il 10 maggio è stata pubblicata una nuova release n cd/digitale arricchita da 4 bonus track, uscite anche singolarmente con il nome d “I Hate My Bonus Track”, seguita dall’uscita del videoclip di “Tony Hawk of Ghana” per la regia di Giorgio Testi (Blur, Rolling Stones, Pixies, Afterhours) e con le animazioni di Donato Sansone (Afterhours, Subsonica e Verdena) lo scorso 21 maggio.

Ingresso libero.