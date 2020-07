Supergruppo on the beach: con "Don" Antonio Gramentieri anche Vallicelli, Peruch e Villa

Mercoledì 8 luglio un supergruppo al Peter Pan per "Peter Pan in 3d", la rassegna curata da Luigi Bertaccini sulla spiaggia 36 di Marina di Ravenna tra concerti e interviste. Sul palco salgono infatti Antonio Gramentieri, in arte Don Antonio, insieme a Vince Vallicelli, Nicola Peruch e Roberto Villa per suonare il loro ultimo, specialissimo lavoro, The Lockdown Blues, live registrato senza pubblico per l'etichetta L’Amor mio non muore. Un album di cui lo stesso Don Antonio si dice "soddisfatto e orgoglioso" perché, spiega "dice qualcosa di molto sincero e personale".

Un disco nato nel momento più difficile e strano di questo 2020, quando insieme alle strade vuote e al mondo chiuso in casa, la musica dal vivo si era fermata. Oggi è pronta a ripartire anche da qui, anche dal Peter Pan di Marina di Ravenna, seguendo tutte le regole vigenti. Potrà partecipare infatti solo chi avrà un posto prenotato a sedere ai tavoli del ristorante, sulla spiaggia.

A differenza degli altri anni, non saranno possibili le dirette radiofoniche e l’ alternarsi dei dee jay di Melody Box, ma ci sarà ancora Luigi Bertaccini a intervistare gli artisti e accompagnare l’ inizio serata con la sua programmazione musicale a tema a partire dalle 20.