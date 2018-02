Svelati i primi artisti di Beaches Brew 2018

Sono stati svelati i primi 13 artisti che prenderanno parte alla settima edizione di Beaches Brew, la quattro giorni di festival che prende vita nelle rilassate atmosfere da spiaggia dell'Hana-Bi a Marina di Ravenna.

I nomi confermati per l'edizione 2018 sono: Khruangbin, The Comet Is Coming, Jlin, Ezra Furman, Hailu Mergia, Sudan Archives, Nadah El Shazly & Band, LIIMA, Flohio, Mattiel, Downtown Boys, Omni e Rizan Said.

Beaches Brew è un festival interamente gratuito che si tiene ogni anno a Marina di Ravenna. L'edizione 2018 si svolgerà dal 4 al 7 giugno 2018. L'ingresso è libero.

Per maggiori informazioni visitare beachesbrew.com.