Torna la gustosa sfida con le tagliatelle della Sagra delle Sfogline

Da giovedì 22 a mercoledì 28 agosto il meglio della tradizione gastronomica locale va in scena a Massa Lombarda con la 34esima edizione della Sagra delle sfogline, in programma nell’area feste di via Rabin.

Ogni sera, dalle 19.00 alle 22,30 è aperto lo stand gastronomico per assaggiare le deliziose tagliatelle fatte a mano dalle sfogline. Tre i condimenti fra cui scegliere: ragù tradizionale; crema di parmigiano e pistacchi; prosciutto e scalogno.

Sabato 24 è anche in programma la tradizionale Gara delle Sfogline, suddivisa in 3 categorie: amatori (sopra ai 30 anni), giovani (sotto i 30 anni) e professionisti.

Tutte le sere poi si fa festa con la musica dal vivo e gli spettacoli.