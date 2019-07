Takagi & Ketra insieme a Giusy Ferreri per il Prime Day sulla spiaggia

Sabato 13 luglio si svolge al Papeete Beach di Milano Marittima il Prime Day Beach, un live show presentato da Amazon Music dove i protagonisti sono i producer Takagi & Ketra e la cantante Giusy Ferreri.

Takagi & Ketra, i due produttori multiplatino che puntano tutto sul ritmo africano, insieme a Giusy Ferreri, regalano una performance imperdibile sulla spiaggia romagnola, seguita dal dj-set di Jude & Frank, duo di musica house italiano

La Prime Day Beach dà il via alle celebrazioni in Italia in occasione del Prime Day. Il concorso per vincere due pass gratuiti è aperto da lunedì 1 luglio fino alle 23:59 di domenica 7 luglio, ed è riservato ai clienti Prime di Amazon.

Il 13 luglio l'area degli spettacoli è aperta già dalle 10:00