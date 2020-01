Talento e versatilità nel live di Emma-Jean Thackray

Venerdì 24 gennaio, alle 21.30, torna la musica live al Bronson di Madonna dell'albero con Emma-Jean Thackray.

Supportata da Gilles Peterson, RBMA, Sounds of The Universe e molti altri, il mega-talento emergente Emma-Jean Thackray indossa molti abiti musicali: compositrice, produttrice, polistrumentista, cantante e DJ. La sua recente uscita solista “Too Shy” è prodotta da International Anthem, e la conferma come una delle giovani musiciste più talentuose del settore.

In questo momento però Emma-Jean è semplicemente a casa sua, al lavoro con la London Symphony Orchestra, mentre ospita il suo show sulla Worldwide FM o si impegna alla tromba con il suo quartetto. “Too Shy” è la sua uscita più recente, ma già “Ley Lines” per The Vinyl Factory (che seguiva l'acclamato Ep “Walrus”) aveva collocato Emma-Jean su tutti i radar, mantenendo la sua traiettoria come una delle più talentuose giovani musiciste del settore.

Ingresso: 15 euro.