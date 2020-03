Tampieri, Delphine Galou e Accademia Bizantina cantano "La Porta del Paradiso"

Prende vita lunedì 9 marzo alle 21 il primo appuntamento del Festival Humana Follia, nuova rassegna organizzata da Accademia Bizantina in cui la musica del ‘600-700 sarà assoluta protagonista nel territorio romagnolo, che tanto ha dato e continua a dare nel campo dell’arte e della musica.

Il primo appuntamento al Teatro Masini di Faenza ha per protagonista "La Porta del Paradiso", un concerto con Alessandro Tampieri (violino e direzione), Delphine Galou (Contralto) e i musicisti di Accademia Bizantina.

Alle 20 al bar del Teatro Masini, aperitivo con il musicologo Bernardo Ticci.

La porta del Paradiso è un percorso attraverso il ‘600 e ‘700 strumentale e vocale, capace di stupire e incantare con le sue suggestioni, emozioni e raffinate sfumature. Grazie a un programma che spazia dal Concerto per archi, la Sonata, il mottetto per Voce sola e Basso, arie tratte da musica sacra e oratori, vengono toccati quasi tutti i generi propri della musica barocca, una occasione per avvicinarsi allo splendore di questo periodo d’oro della musica ma anche per approfondirne aspetti meno noti, grazie a pagine di musica di rara bellezza e fascino.

Biglietti: intero 15€, ridotto (over 65 - FAI - ARCI - Art Card - Cral) 13€, ridotto (YoungER Card - Studenti - Studenti scuole di musica - Università) 5€.

Accompagna un bambino a teatro: ragazzi fino a 16 anni - Gratuito Accompagnatore - 5€