Tango, atmosfere latine e classici del jazz con il Massimo Tagliata Trio

Riprendono i concerti live all'Osteria Passatelli del Mariani Lifestyle, venerdi 17 gennaio, con il trio guidato dal fisarmonicista, pianista e arrangiatore siciliano Massimo Tagliata che accompagnato da Giuseppe Zanca al basso elettrico e Max Ferri alla batteria propongono un viaggio trasversale tra tango, atmosfere latine e classici del jazz in un programma che abbraccia diverse epoche musicali dagli anni '50 a oggi. In repertorio autori come Youmans, Porter, Kramer, Astor Piazzolla e Gato Barbieri.

Massimo Tagliata, fisarmonicista, pianista ed arrangiatore nato a Siracusa nel '73 inizia da giovanissimo l’attività di musicista professionista e di compositore avvicinandosi al linguaggio del tango argentino e sviluppando poi il suo interesse per la musica latina e per il jazz.

Grazie alla versatilità musicale di cui è dotato collabora con numerosi musicisti del panorama nazionale addentrandosi nei generi musicali del jazz, tango, musica italiana d’autore, musica popolare, fino al forrò.

Tra le tante collaborazioni italiane e internazionali di Massimo Tagliata ricordiamo l'incisione nel 2007 del brano “Sognami” per Biagio Antonacci, singolo che è stato primo in classifica per più di 16 settimane ed ha ricevuto il premio “Città di Castelfidardo” per la partecipazione della fisarmonica.

Il concerto inizia alle ore 21.30 e prima del concerto l’Osteria dei Passatelli del Mariani Lifestyle organizza la cena con menù alla carta dedicato alla cucina tradizionale. Si raccomanda la prenotazione al numero 0544215206.