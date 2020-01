Tanta musica con gli Shad Shadows e il party anni '80

Sabato 25 gennaio, alle 21.30, torna al Bronson di Madonna dell'albero la serata "Call me - Echoes from the 80’s".

Torna il party che non è proprio una festa Anni ‘80, ma qualcosa di più, in cui musica e film di culto si incontrano e dove gli Anni 80 arrivano fino ai giorni nostri.

Al party si aggiunge il live dei Shad Shadows, un progetto dark-electro composto dai ravennati Luca Bandini e Alessandra Gismondi, un doppelgänger del già noto Schonwald. Una seconda identità, speculare e complementare alla prima. I riferimenti sono in questo caso coldwave, industrial e synthwave, le colonne sonore dei film di genere e la musica elettronica, che sia orientata alla sperimentazione o al dancefloor degli anni ‘80/‘90.

Ingresso gratuito entro le 23, poi 10 € con drink.

Omaggio donna 00 – 00:45.