Tante risate con il duo Idea di Daniele Mignatti e Adriano Battistoni

Slitta a sabato 28 marzo l’attesissimo appuntamento con Gigi e Andrea che doveva inaugurare la stagione "Una Massa di Risate" alla Sala Carmine a Massa Lombarda, causa un impegno cinematografico di Andrea Roncato, sul set in Sicilia.

Al loro posto venerdì 10 gennaio alle ore 21.00 il duo Idea, Daniele Mignatti e Adriano Battistoni, cantabarettisti bolognesi che proporranno il nuovo spettacolo "Quando il gioco si fa duo".

Il duo Idea propone un genere di cabaret musicale ricercato e mai banale che permette allo spettatore di immergersi in un cocktail fatto di musica, armonie, rumori, ritmi, battute, gag spiazzanti e originali che diverte il pubblico di tutte le età. Due voci. Una chitarra. Una sola. Due cervelli. Un chiodo fisso. Uno solo: le canzoni. In tutte le loro forme e formati: cantate, parlate, mimate, mescolate, spezzate, tritate, centrifugate e servite al pubblico in un concentrato musicale sempre più vorticoso e spiazzante.

Daniele e Adriano ritornano e l’asticella si alza: il pubblico sarà portato in un viaggio che lo rapirà e lo farà volare tra le note di canzoni da scovare, parole da ricercare, ricordi da far uscire dalla propria mente. Perché quando il gioco si fa “duo”, il Duo comincia …a fare sul serio! Li abbiamo tenuti a battesimo tanti anni fa con il loro primo spettacolo teatrale dopo la loro prima apparizione televisiva a Zelig. Daniele Mignatti e Adriano Battistoni, nel 2009 partecipano a Zelig Off su Italia 1, nel 2010 a Zelig Arcimboldi e a tutte le successive edizioni di Zelig. E' da poco uscito il loro primo CD "The concert in Margherita Park", che contiene l'inedito "Samba di Giosuè" che è anche diventato un divertentissimo video con ospite d'eccezione Giovanni Storti di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Biglietto intero € 12,00 ridotto € 10,00.