Tante sorprese con il festival Passatelli in Bronson

Come da tradizione a ridosso delle festività natalizie Bronson chiude la stagione con il festival “Passatelli in Bronson”, che quest’anno, giunto all’ottava edizione, si presenterà con tante gustose novità. La sezione musica raddoppia con un programma ufficiale e una vetrina per le band romagnole, e poi ancora cibo, incontri, showcase, birre artigianali e bollicine.

Venerdì 21 spazio a Claver Gold, Forelock, Al Doum & The Faryds e poi Aftershow by Cisim.

Sabato 22 dicembre alle 17.45 l’Open Space ospita Marco Rossari che presenta il suo “Bob Dylan: Il Fantasma dell’elettricità” (Add editore), mentre alle 18 ma al Café inizia la vetrina sulle band romagnole, con i Cazale, poi Lady Maciste (ex Akemi) e i ravennati Yesterday Will Be Great

Dalle 21 si va quindi al Bronson Club con ben quattro concerti in scaletta: i Sunday Morning, i Riviera, Jessica Einaudi e Lemandorle.

Nel frattempo prosegue al Bronson Café la mostra "Negativa", dell'illustratore Alessandro Baronciani.

Domenica 23 dicembre live dalle 17:00 con Johnny Mox, San Leo e Solaris.