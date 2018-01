Tante specialità al pranzo di solidarietà per l’antico Santuario dell’Oppio

Domenica 4 febbraio alle 12 il centro di quartiere di Fruges, in via IV Novembre, ospita il pranzo di solidarietà per l’antico Santuario dell’Oppio.

Per i presenti verrà preparato un menù con antipasto caprese e mousse di gorgonzola, tagliatelle con radicchio e noci, tortelli dei sei sapori, arista al forno con contorni misti e profiteroles.

Il menù ha un costo di 25 euro (sconto famiglie).

Per partecipare è necessario prenotare entro giovedì 25 gennaio. Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 0545 81897 (parrocchia di Fruges), 340 9814656 (Graziano Durante), 0545 82300 (centro di quartiere di Fruges, dalle 19.30).

Il pranzo è organizzato dalla parrocchia di Fruges - Comitato per la festa dell’Oppio, con il patrocinio del Comune di Massa Lombarda.