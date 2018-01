Tante voci per il Gran Galà di beneficenza

Apre i battenti sabato 6 gennaio, nel Teatro Comunale di Cervia, alle 16.30, la IX edizione del "Gran Galà della Solidarietà", evento benefico realizzato per aiutare i bambini disabili della associazione cervese Impronte di Solidarietà.

È in programma un Concerto Lirico Vocale con la partecipazione del soprano Nicoletta Zanini, del soprano Maya Sato, del soprano Hui Chi, del tenore Enrico Rosetti. Si esibisce sul palco il Coro Ruben della Scuola di Musica G. Rossini, diretto da Angela Marconi.

Il Galà è stato organizzato dalla Associazione Culturale Cervese Le Muse e dal Comune di Cervia.

Protagonista, fin dalla sua prima edizione, è il soprano cervese Nicoletta Zanini, in collaborazione con la pianista Raffaella Benini, che ne è anche la direttrice artistica.

L'associazione Cerviamusica, la Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini e la Scuola di Musica Comunale G.Rossini hanno rinnovato per il quarto anno la loro collaborazione per la realizzazione della manifestazione.

I biglietti sono in prevendita presso l'Aci di Cervia in Piazza Garibaldi, ma è possibile acquistarli anche il giorno stesso alla biglietteria del Teatro. Il costo del biglietto €12.

Il ricavato dell'incasso verrà devoluto in beneficenza.