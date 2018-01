Tanti animali in scena per "Lo zoo di Pinocchio"

Domenica 14 gennaio, ore 16.00, va in scena Lo zoo di Pinocchio di Pietro Fenati, con Pietro Fenati e Elvira Mascanzoni,

musiche dal vivo di Jenny Burnazzi e Andrea Carella, luci-audio di Alessandro Bonoli.

Drammatico Vegetale ha già realizzato uno spettacolo su Pinocchio nel 1990, giocato sul tema della bugia come gesto irriverente ma creativo, ed è stato presentato in Italia e all’estero per molti anni.

Questa volta viene raccontata una storia dal punto di vista dei tanti animali che popolano le pagine del libro. E la raccontiamo a modo nostro, con poche parole e l’incanto delle figure e dei gesti.

In scena due improbabili demiurghi creano una storia che all’inizio è “la storia”. Prima viene la luce, poi lo spazio e il tempo, poi nasce la vita.

I due demiurghi, (il gatto e la volpe?) finalmente ci guidano all’albero da cui nasce Pinocchio, il nostro eroe.

Se questo romanzo di formazione ci dice che anche i burattini di legno hanno un’anima, ci dice pure che nelle Avventure di Pinocchio possiamo ritrovare le ragioni di fondo della nostra esistenza. Basta cercare, magari osservando le cose con uno sguardo un po’ strabico.

La Compagnia Drammatico Vegetale nasce nel 1974, è un gruppo storico di teatro per ragazzi, che proprio nel suo nome rende omaggio a quella tradizione dalla quale ha tratto origine.