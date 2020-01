Tanti equivoci nello spettacolo “Lo chiamavano  Biancaneve”

La stagione prosegue al Teatro Comunale di Conselice sabato 18 gennaio 2020 alle ore 21.00 con lo spettacolo “Lo chiamavano Biancaneve” liberamente ispirato a “San Isidro Futbòl” di Pino Cacucci di e con l’attore Titino Carrara che cura anche la regia.

Con lui in scena l’attrice Giorgia Antonelli, musiche di Maurizio Camardi. Una storia esilarante, a cavallo tra il western e la commedia brillante, che mette in scena un vortice di situazioni e di personaggi tanto surreali quanto assolutamente credibili. Titino Carrara è figlio di Tommaso Carrara e Argia Laurini, appartiene a una famiglia di teatranti secondo tradizione nomade da dieci generazioni e ha avuto un successo internazionale con l’interpretazione di Arlecchino, ruolo che lo ha portato a esibirsi in tutto il mondo.

Una commedia degli equivoci di irresistibile comicità, che nella diversità di linguaggi, tradizioni e cultura, regala l’affresco di una comunità aperta, solidale e partecipativa, pronta a fare fronte comune davanti alle avversità.

Il costo dei biglietti è di 16 euro intero, 13 euro ridotto per i giovani fino a 25 anni e adulti over 65, soci Caffè delle Ragazze, studenti, tesserati Emergency, Libera e diversamente abili.