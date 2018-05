Tanti musicisti si contendono la finale dell'Arezzo Wave Emilia Romagna

Venerdì 25 maggio, dalle ore 18:00 alle ore 23:20, Darsena Pop Up (via dell'Almagià, Ravenna) ospita la finale regionale di Arezzo Wave Emilia Romagna.

La serata musicale è organizzata da Area51 Laboratorio Culturale.

Si contendono il titolo di Best Arezzo Wave Emilia-Romagna 2018:

Luca Maria Baldini - In Between, Megàle, Phono Emergency Tool e The Floating Ensemble.

A partire dalle 18.00 aperitivo e dj-set Madesi (Area51 - Radio Città del Capo). Dalle ore partono invece 20.00 i concerti.

Ingresso libero per tutti.