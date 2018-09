L'Accademia Marescotti riparte con un "trampolino" per il cinema

La seconda edizione di Tam, la scuola di teatro di Ravenna guidata da Ivano Marescotti che prenderà il via a novembre, nasce sotto ottimi auspici grazie alla collaborazione instaurata con l’agenzia di talent management Maria Vittoria Grimaudo di Roma. E’ questa la novità principale che connoterà il percorso della squadra di attori, e aspiranti tali di ogni età, lungo un percorso formativo con docenti del calibro dello stesso Ivano Marescotti, di Alessandra Frabetti, di Cristiano Caldironi, Valentina Cortesi e Chiara Roncuzzi in qualità di aiuto regia.

Una squadra ancora da completare - le candidature sono aperte fino al 30 ottobre su www.teatroaccademiamarescotti.com - in quanto, da una ventina di candidati, "provinati" in agosto, ne sono stati accettati 15. L’obiettivo è di arrivare a 20 partecipanti per una resa didattica ottimale.

Come nella precedente edizione le lezioni si svolgeranno di sabato e domenica per nove weekend nella sede di Tam, in via Cavina 9 a Ravenna, prevedendo anche il venerdì per l’ultimo appuntamento, nel marzo 2019, in occasione dello spettacolo conclusivo in un teatro.

Il programma delle lezioni prevede l’insegnamento di dizione, recitazione, uso della voce e del corpo con esercitazioni da parte degli allievi che, per la prima volta, avranno l’attenzione di una talent scout come Maria Vittoria Grimaudo.

“Quella di Grimaudo – spiega Marescotti – sarà una presenza stabile durante il corso alla scoperta di nuovi talenti fra i partecipanti. Una occasione importante per gli allievi, professionisti e non, che li renderà più motivati a dare il massimo in vista di un concreto sbocco nel mondo dello spettacolo. L’occhio esperto di Grimaudo, infatti, li seguirà nel loro percorso formativo cogliendo in anticipo talenti e propensioni utili a svolgere il mestiere dell’attore, per poi proporli a registi di cinema e di teatro nazionale e internazionale. Sono particolarmente soddisfatto di questa collaborazione per due motivi: la prima è rappresentata dal fatto che oltre alla formazione, Tam è ora in grado di offrire concrete possibilità di carriera grazie a Grimaudo ai suoi allievi; la seconda riguarda la creazione di un asse Roma – Ravenna in fatto di cinema che mi auguro possa rappresentare un valore aggiunto per tutta la città. Voglio infine sottolineare come questa nuova edizione possa rappresentare una autentica opportunità per attori con esperienza alle spalle decisi a entrare a pieno titolo nel mondo dello spettacolo, oltre che per i giovani che si affacciano a questa arte per la prima volta”.

E proprio tra questi ultimi Tam ha al proprio attivo l’ingresso di una ex allieva che, dal 10 settembre, girerà come co-protagonista il film “A tutto liscio” in lavorazione in questi giorni in Romagna. Si tratta della diciottenne Emma Benini di Cervia che, grazie all’agenzia Grimaudo è stata scritturata dal regista Igor Maltagliati.