Tra farsa e dramma va in scena "Molière, il misantropo"

Dal 16 al 19 gennaio va in scena al Teatro Alighieri di Ravenna "Molière / Il misantropo", uno spettacolo di Valter Malosti con con Valter Malosti, Anna Della Rosa, Sara Bertelà ed Edoardo Ribatto.

Mattatore dalle tinte forti, Malosti assume i panni di un Alceste filosofo, un nero buffone, un folle estremista del pensiero, che racchiude in sé le risonanze più intime e strazianti del dramma molieriano, senza rinunciare al fuoco farsesco che innerva questo personaggio, con tutta la sua ripugnanza per il mondo sociale. A rendere aspra, algida e ‘impossibile’ la giovane vedova Célimène al suo cospetto è una fra le attrici più talentuose delle ultime generazioni, Anna Della Rosa, già ammirata sul palco ravennate in Clôture de l’amour e al cinema nel film Premio Oscar La grande bellezza.

Biglietti: intero da 7,50 a 26 euro, ridotto da 7,50 a 22 euro, under 30 da 5,50 a 18 euro, under 20 da 5,50 a 9 euro.

Orari: da giovedì a sabato alle 21.00, domenica alle 15.30.