Il festival Polis si apre con "Laika" di Ascanio Celestini

Dal 16 al 26 maggio 2019 torna, a Ravenna, POLIS: il festival del teatro e della partecipazione, a cura di ErosAntEros. Un progetto che si focalizza sull’incontro tra il teatro e la società attraverso molteplici azioni partecipative, portando in città le performance di grandi artisti e maestri come Ascanio Celestini, Valter Malosti, G.U.P. Alcaro, Silvia Pasello, Ares Tavolazzi, nonché di ospiti speciali quali Marco De Marinis e Guido Viale.

POLIS si apre giovedì 16 maggio (ore 21.00) con le parole strazianti, arruffate e poetiche allo stesso tempo, del più grande narratore dei nostri tempi, l’autore-attore Ascanio Celestini. L’artista è per la prima volta sul palco del Teatro Alighieri di Ravenna con lo spettacolo LAIKA, dove insieme al fisarmonicista Gianluca Casadei, dà voce agli ultimi, ai “poveri Cristi”, riportando al centro dell’arte teatrale la riflessione sulla società.

Biglietti: Intero 15 € - Under18 e studenti universitari 7 € - Under14 5 €

Dal 23 al 25 maggio invece quartier generale di POLIS diventa il Teatro Rasi.