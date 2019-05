Uno spettacolo per restaurare le lapidi di Palazzo Vecchio

Si apre già da sabato, dalle 10 alle 12 nella sede della Pro Loco in via Mazzini a Bagnacavallo, la prevendita per lo spettacolo Libera il tempo… Prova a sognare! che va in scena domenica 5 maggio alle 20.45 al Teatro Goldoni.

Lo spettacolo è promosso dalla Pro Loco di Bagnacavallo, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’associazione Entelechia, per sostenere la raccolta fondi per il restauro delle lapidi di Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà.

Nel “Padiglione delle meraviglie” allestito sul palcoscenico del Goldoni la compagnia Entelechia presenta "un circo immaginario in cui si esibiscono attori, musicisti e giocolieri con l’intento di divertire lo spettatore e liberarlo dai lacci del tempo e provare a farlo sognare, anche se solo per poco. Come in ogni circo non c’è una storia, ma varie storie che si intrecciano tra loro, qualche canzone, un po’ di musica e tanto altro. Un circo povero, con poche attrezzature, poche maestranze e alcuni attori costretti ad interpretare più ruoli, dove non si può dire in anticipo cosa potrà accadere, ma sarà tutto da scoprire".

Biglietti: intero 8 euro, ridotto e soci Pro loco 6 euro.