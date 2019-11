In scena la comicità surreale di Alessandro Ciacci

Venerdì 15 novembre, alle 21.30, la stand up comedy irrompe sul palco del Mama's Club di Ravenna con Alessandro Ciacci.

"Giovane e pungente penna della satira”, Alessandro Ciacci arriva a Ravenna con la sua Comedy Hour (e poi e poi...), ovvero il meglio saccheggiato dai suoi stessi monologhi.

Il risultato è un one man show caleidoscopico e dissacrante in cui la comicità surreale si fonde alla satira pungente, le citazioni colte ai trivialismi. Un monologo, vero e proprio flusso di coscienza, irriverente e caustico che non si prende mai sul serio ed ironizza in primis sul suo interprete; “una furia fuori controllo, un fiume piena di nozioni, paradossi esilaranti tra cultura classica e pop che esplode nell’atto d’improvvisazione col pubblico”, che strizza l'occhio alla grande tradizione (Aristofane, Marziale, Rabelais e Swift sono nell'aria...) ma che prende a bersaglio i nostri tempi e ridicolizza la nostra società e i suoi (falsi) miti.

Ingresso 10 euro.