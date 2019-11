La stagione teatrale "A misura d'uomo" parte con l'omaggio a Oriana Fallaci

Parte la stagione teatrale 2019-2020 di Conselice che prosegue con il progetto “A misura d’uomo”, ricco di nomi illustri che abbraccia tematiche e contenuti di genere diverso.

Avvio sabato 30 novembre alle ore 21.00 con lo spettacolo “Le parole di Oriana – omaggio a Fallaci” di e con Maria Rosaria Omaggio e l’accompagnamento musicale di Cristiana Pegoraro al pianoforte.

Oriana Fallaci non può che essere raccontata attraverso la sua vasta opera, per avere un ritratto obiettivo della sua complessa e lunga attività di giornalista e scrittrice. Una donna dal carattere forte e fragile, indomito e solitario, determinato ma ironicamente toscano. Del resto scriveva: "Solo io posso raccontare la mia storia".



Prevendita online dei biglietti di tutti gli spettacoli in cartellone dal 18 novembre su www.vivaticket.it

Il costo dei biglietti è di 16 euro intero, 13 euro ridotto.