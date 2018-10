Il Teatro Comunale di Russi apre le porte e celebra Gioacchino Rossini

Anche quest'anno il Teatro Comunale di Russi (via Cavour 10), aderisce al progetto "A scena aperta - Incontri nei teatri storici dell'Emilia Romagna" dove i teatri storici della regione sono aperti per visite ed iniziative attraverso un fil rouge che per il 2018 vede l'opera e la figura del grande compositore Gioachino Rossini nel 150esimo anniversario della morte. Sabato (alle ore 9.30, 11.00 e 16.00, con partenza dall’Ex Chiesa in Albis di piazza Farini) la Compagnia Drammatico Vegetale accoglierà e accompagnerà i visitatori in una magica escursione all'interno del teatro e della creatività di Gioachino Rossini dal titolo “Che pasticcio! Piccola cavalcata rossiniana”.

Sarà un viaggio-gioco all’interno del teatro che celebrerà il compositore "romagnolo vero e cittadino del mondo" intrecciando con leggerezza le tappe del suo percorso di creazione, storia e curiosità del luogo. Sulle note del racconto si arriverà all’ascolto delle musiche rossiniane eseguite dal vivo, fino alla festa finale con organetto di Barberia. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Dal 1974 ad oggi, la Compagnia Drammatico Vegetale, ha prodotto oltre 50 spettacoli. Ha realizzato anche varie installazioni e percorsi interattivi, tiene laboratori teorici e pratici relativi alla propria attività. Ha partecipato in varie occasioni ai più importanti festival internazionali di teatro di figura. Un aspetto importante nell'opera della Drammatico Vegetale, è il particolare rapporto da sempre ricercato col suono e con la musica. Costantemente i suoi spettacoli contengono scritture musicali originali, frequentemente esecuzioni dal vivo, anche in forma di concerto e con orchestra, avendo anche prodotto o partecipato a spettacoli musicali ed opere liriche.