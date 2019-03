Fiabe immortali sul palcoscenico: ecco “Il Brutto anatroccolo”

Ultimo appuntamento al Teatro Binario di Cotignola con la rassegna dedicata alle famiglie Ciuf ciuf: è il “Il Brutto anatroccolo” della compagnia Nata di Arezzo a chiudere la stagione, sabato 23 marzo alle 20.45, con una favola che ha conquistato tutte le generazioni.

Sulla scena, ricca di oggetti creati e rivitalizzati con la tecnica del riciclo, due strani personaggi hanno il compito di accudire delle uova “pensierose” perché contengono i sogni e le speranze di tutti gli uomini. Quando le uova si schiudono, da una di queste nasce un goffo pulcino, diverso dagli altri e per questo rifiutato, tanto che decide di fuggire. Durante il viaggio affronterà mille peripezie e incontrerà personaggi che lo aiuteranno e altri che lo ostacoleranno.

Lo spettacolo, ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, è una rivisitazione con le tecniche del teatro di figura, che attua un percorso sulla parità e che vuole insegnare ai ragazzi la meravigliosa avventura della crescita e la necessità di sognare e sperare: un modo per raccontare le diversità e le varie tappe della vita, attraverso la crescita, l’accettazione di sé stessi e la scoperta dei propri talenti. Il testo è stato scritto in seguito agli incontri e ai laboratori tra gli artisti e gli alunni delle scuole coinvolti in un progetto sugli stereotipi di genere.

Nata (Nuova accademia del teatro d'arte) è una compagnia teatrale costituita nel 1988; prende spunto dalla drammaturgia contemporanea, dai grandi classici e dal teatro danza per mettere in scena spettacoli dedicati a grandi e piccoli.

Ingresso unico 5 euro. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamare il 373 5324106, oppure scrivere a info@cambiobinario.it.