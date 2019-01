Teatro,dialetto e lirica con "Il Barbiere di Siviglia"

Domenica 6 gennaio, nell’ambito della rassegna Ritroviamoci al Rasi organizzata da Capit in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, si rende omaggio a Gioacchino Rossini con lo spettacolo “L’inutil precauziòn ovvero… Il Barbiere di Siviglia”.

Lo spettacolo, nel solco della tradizione di questo pluriennale appuntamento, propone una pièce originale e anticonformista che coinvolge, in maniera trasversale, il teatro, il dialetto e la musica lirica.

L’autore del testo in dialetto è Stefano Poderi il quale si ispira al libretto di Cesare Sterbini mentre le musiche rossiniane sono eseguite tutte dal vivo dall’ Ensamble Accademici Italiani. La regia è di Agostino Vincenzi.

La dinamicità del testo unitamente alla brillantezza dell’opera rossiniana fanno di questo spettacolo un evento unico di straordinaria originalità assolutamente da non perdere.

Sipario alle ore 15,30; biglietteria dalle ore 14,30; Prezzi da 5,00 a 8,50 €.