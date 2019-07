Teatro e musica con la rassegna "Muse": sul palco Ivano Marescotti e Paola Ballanti

A Bagnara di Romagna torna Muse, la rassegna estiva che unisce teatro e musica. Un esperimento alla sua terza edizione che quest’anno propone sette appuntamenti, oltre all’anteprima andata in scena a giugno. La location è, come da tradizione, la suggestiva corte della Rocca sforzesca, mentre prosegue, per tre spettacoli, la collaborazione con il prestigioso Plautus Festival di Sarsina (Fc).

Il primo appuntamento è domenica 7 luglio. Per l’occasione Maurizio Garuti, dialogando con il sindaco Riccardo Francone, presenta il suo romanzo Il Segreto della Cavallina Storna con ospiti d’eccezione: nel corso della serata intervengono infatti Ivano Marescotti e Paola Ballanti. Il libro tratta l’assassinio di Ruggero, fattore del principe Torlonia e padre di Giovanni Pascoli, il giallo più indagato e meno risolto della letteratura italiana. Tre processi non sono bastati a individuare i colpevoli, ma una confessione, filtrata segretamente da una generazione all’altra in seno a una famiglia di Savignano sul Rubicone, getta una luce nuova e forse risolutiva sul delitto. Maurizio Garuti raccoglie questa confessione e costruisce un racconto appassionante che riunisce il ritmo del giallo e lo spessore del romanzo di formazione. L’ingresso alla serata è libero.

Martedì 9 luglio spazio a musica e letteratura con “Omaggio alla luna": sul palco si esibiranno Michele Zaccarini (fagotto), Maria Quaranta (pianoforte), Carlo Sella (voce recitante). Il costo dell’ingresso è di 8 euro. Lunedì 15 luglio arrivano i classici con "Le nuvole" di Aristofane”, messo in scena da Simone Càstano e Gianluca d’Agostino con la regia di Cristiano Roccamo. L’evento è in collaborazione con Plautus Festival e Teatro Europeo Plautino. Il costo d’ingresso è di 12 euro, la produzione è di Tep Teatro Europeo Plautino. Musica protagonista martedì 16 luglio di "Nostalgia romantica: da Piazzolla a Piaf" con la voce di Daniela Pini, il clarinetto di Elisabetta Benericetti, la fisarmonica di Sergio Chiti e il pianoforte di Fabrizio Milani. L’ingresso costa 12 euro.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.15.