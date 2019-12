Teatro e sport, si apre il progetto con "Il rigore che non c’era" di Federico Buffa

Ravenna si arricchisce di un’inedita e bella collaborazione tra Ravenna Teatro e le società sportive G.S. Porto Robur Costa, Conad Olimpia Teodora, OraSì Basket Ravenna e Ravenna Football Club nel segno dell’unione tra sport e cultura nella nostra città.

Grazie a questo sodale, gli abbonati ai rispettivi campionati e i tesserati delle varie società sportive avranno diritto alla tariffa ridotta sugli abbonamenti e sui biglietti per gli spettacoli de La stagione dei teatri, mentre gli abbonati della Stagione potranno godere di riduzioni per gli appuntamenti dei vari campionati.

La collaborazione viene inaugurata da un incontro (lunedì 16 dicembre, ore 18 nella Sala Corelli dell'Alighieri) tra i responsabili delle società sportive e il giornalista sportivo Federico Buffa (in dialogo con Gianfelice Facchetti, attore, drammaturgo e regista teatrale) in occasione del suo spettacolo Il rigore che non c’era, in scena da sabato 14 a lunedì 16 dicembre al Teatro Alighieri.

Orari dello spettacolo: sabato 14 e lunedì 16 dicembre alle 21, domenica 15 alle 15.30.

Nella prima parte del 2020 poi, per ricordare Marco Pantani in occasione di quello che sarebbe stato il suo 50° compleanno, ci sarà anche una serata condotta da Marco Martinelli, fondatore e regista del Teatro delle Albe, alla presenza dei genitori del compianto campione romagnolo.

Biglietti

Gli abbonati e i tesserati delle società sportive coinvolte nel progetto hanno diritto al biglietto a prezzo ridotto.

Platea e palco I, II e III ordine: intero 30 €, ridotto* 26 €, under30 18 €, under20 9 €

Galleria e palco IV ordine: intero 20 €, ridotto* 18 €, under30 11 €, under20 9 €

Loggione: intero 10 €, under30 5,50 €

*Cral e gruppi organizzati, docenti, oltre i 65 anni, iscritti all’Università per gli Adulti Bosi Maramotti, Soci Coop Alleanza 3.0, EspClub Card, Soci BCC, tessera Touring Club Italiano e abbonati ai campionati e i tesserati di G.S. Porto Robur Costa, Conad Olimpia Teodora, OraSì Basket Ravenna, Ravenna Football Club.