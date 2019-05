Teatro forum “Prima o poi… si invecchia”

Nell’ambito del progetto "Anziani Badanti Comunità: L’A.B.C. del Vivere SOlidale" promosso dal Comune di Cervia che punta a favorire la partecipazione dei cittadini all’elaborazione delle politiche pubbliche e a rafforzare il senso di cittadinanza attiva, sabato 11 maggio viene realizzato il Teatro forum dal titolo “Prima o poi … si invecchia!” a cura di RicercAzione coop. Sociale e con la collaborazione della compagnia teatrale Theatro.

Il tema al centro del progetto è il vivere solidale con particolare attenzione alla popolazione anziana e a tutte le risorse che in una comunità possono essere attivate per rispondere ai loro bisogni tenendo in considerazione le esigenze di tutti i soggetti coinvolti: gli anziani, i loro famigliari, le assistenti famigliari, i servizi del territorio e il volontariato. Solo ascoltando tutti i punti di vista è possibile attivare vere e proprie risposte di comunità. Per questo motivo durante il percorso sono stati realizzati focus group e incontri con la metodologia del Future Lab, che hanno consentito di ricostruire scenari e situazioni che saranno messe in scena nel corso del Teatro Forum dell’11 maggio 2019 alle ore 16.30 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale Maria Goia – circonvallazione sacchetti 111 a Cervia.

Il Teatro forum è infatti uno spettacolo teatrale che diventa strumento di conoscenza e trasformazione della realtà interiore, relazionale e sociale; gli spettatori diventano Spett-Attori, il pubblico viene reso attivo per esplorare, mettere in scena, analizzare e trasformare la realtà che essi stessi vivono. Tutti possono partecipare allo sviluppo delle situazioni rappresentate e contribuendo quindi alla individuazione di modalità per trasformarle anche nella realtà.