"GialloLuna" tra cena e seduzione con lo spettacolo "La Specialità"

Va in scena giovedì 31 ottobre, la sera di Halloween, lo spettacolo "La Specialità" che ha luogo all'osteria Passatelli del Mariani, all'interno del festival GialloLuna NeroNotte di Ravenna.

Per l'edizione 2019 il festival del giallo e del noir ci riporta, dunque, a teatro con un racconto liberamente ispirato a “La specialità della casa” di Stanley Ellin, per la regia di Federica Santambrogio. In scena Erika Urban e Cristian Giammarini.

Lo spettacolo instaura un gioco di seduzione in cui gli attori accolgono, servono ai tavoli, dialogano con gli ospiti e tra di loro. Si crea così un'intimità che sposta continuamente il confine tra apparenza e realtà, lecito e non lecito: portata dopo portata, la trama si rileva e lo spettatore si accorge di farne inevitabilmente parte.

"Madame e Monsieur sono lieti di accogliervi: il menu della serata prevede parole da mangiare, cibo da ascoltare, musica da assaporare, teatro da mordere, canzoni da gustare. Al vostro tavolo si accomoderà non solo chi è venuto con voi, ma anche chi non conoscete affatto: a Madame e Monsieur piace mescolare gli ingredienti, insaporirli, accordarli al vostro palato, ma sempre secondo il loro gusto.

Nella cucina di Madame e Monsieur si gioca un gioco che ogni sera si arricchisce della vostra presenza e forse qualcuno di voi ne farà parte anche più degli altri. Madame e Monsieur si nutrono di segreti inconfessabili, peccati da non perdonare, passioni da vivere fino alla fine, ma attenzione: sono molto abili nell’amalgamare la realtà con la finzione. È il loro mestiere. Benvenuti".

Appuntamento alle 20.30.