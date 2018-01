Da Grazia Deledda ai fratelli Grimm, tanti spunti nello spettacolo "Doni"

Il 2018 de La stagione dei piccoli si apre con lo spettacolo Doni della compagnia sarda Is Mascareddas (“Le mascherine”, in italiano), domenica 14 alle ore 11 al Teatro Rasi. Un racconto di Grazia Deledda, una favola dei fratelli Grimm, una fiaba araba e due leggende della tradizione popolare raccontano il gesto del dono e la magia che lo accompagna. In un piccolo spazio scenico, un tavolo e un carillon ospitano e scandiscono le cinque storie narrate da Donatella Pau che anima pupazzi e oggetti. Figure e scenografie diventano così fin da subito parte essenziale dei racconti e quasi si avverte davvero il calore di una casa, l’aria pungente di un esterno ghiacciato dalla neve o il profumo del pane appena sfornato.

Una vecchia signora riceve una visita inaspettata, un ragazzino scopre il dono della vita proprio nella sera di Natale, un calzolaio e la moglie hanno nella generosità la loro più grande ricchezza, un giovane innamorato non ha solo sentimento, ma anche il dono dell’invenzione, una giovane ragazza riceve dalla nonna il dono di saper creare qualcosa con le proprie mani.

Is Mascareddas, in collaborazione con Exma–Exhibiting and Moving Arts, propone uno spettacolo sul dono, che porta in se una lettura sul significato del gesto: un’azione sociale che crea legami e unisce, che è libera nella scelta e nella restituzione e che, in definitiva, è un aspetto specifico di una cultura in relazione con gli altri.

Il Teatro Rasi è in via di Roma 39

Biglietti in vendita al Teatro Rasi, tutti i giovedì (escluse festività) dalle 16 alle 18, tel. 0544 30227 e il giorno stesso, nei luoghi di spettacolo, un'ora prima d'inizio rappresentazione, cell. 344 3897683. Ingresso unico 6€.

