L'Hamburg Ballet in scena tra furori di Beethoven e Birthday Dances

I magnifici ottant'anni di John Neumeier fioriscono anche in Italia, in esclusiva per il Ravenna Festival il 5 e 6 luglio, alle 21 al Teatro Alighieri, con un trittico che sfoggia le sue doti più preziose: la capacità di passare da danze sinfoniche all'intimità di un balletto ispirato ai mahleriani Lieder di Rückert, passando per l'effervescenza di “danze di compleanno” su musiche di Bernstein.

Grande “romanziere” della danza, dotato com'è di una non comune capacità narrativa, Neumeier ha sperimentato in mille modi la possibilità di tradurre in drammaturgia coreografica racconti e insieme le emozioni che trasudano, ovvero “quello che le parole non dicono”.

Nel fine settimana il suo Hamburg Ballet si esibisce sul palcoscenico dell'Alighieri i Beethoven Fragments, Birthday Dances e At Midnight.

Biglietti: da 20 a 75 Euro (ridotto 68)

I giovani al festival: fino a 14 anni, 5 euro (esclusa platea); da 14 a 18 anni e universitari (under 30), 50% tariffe ridotte.