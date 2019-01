Teatro in dialetto: “Quàtar ciàcar in piaza” al Rasi

Domenica 13 gennaio la rassegna Ritroviamoci al Rasi organizzata da Capit in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune di Ravenna propone la commedia brillante in tre atti “Quàtar ciàcar in piaza” un nuovo testo scritto da Romano Comandini.

La regia è di Giuliana Camorani. Il sipario è alle ore 15.30: la biglietteria apre alle 14.30. Prezzi da 5,00 a 8,50 €.