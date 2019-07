Musica in spiaggia: alla Scuperta dl'America con Al Caravel

In riva al mare accompagnato dal sottofondo delle onde, mercoledì 17 luglio alle 22 per la rassegna teatro in spiaggia, Osteria Adriasol presenta: La Scuperta dl’America, con Al Caravël Trio.



La band: Alessandro Maltoni (chitarra e voce solista), Giovanni Grapeggia (chitarra, cori, armonica) e Francesco Maltoni (voce narrante, cori, armonica e effetti ritmici).



Le avventure di Cristoforo Colombo raccontate attraverso un viaggio fatto di musica, parole e versi in dialetto. Due chitarre e tre voci in una parodia melodica, irriverente e un po’ scanzonata, basata su fatti storici. Sonetti in dialetto e in rima, cuciti tra loro in un concept acustico arrangiato in diversi stili musicali, fra cui il blues, il folk, lo swing, la bossanova e la canzone popolare.



Ingresso libero, possibilità di cenare all’osteria dalle 20 prenotando al 0544.988587