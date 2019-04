Tragedie e paure in scena con "La cena delle belve"

Da venerdì 12 a domenica 14 aprile va in scena al Teatro Rossini di Lugo La cena delle belve di Vahè Katcha: una regia di Julien Sibre e Virginia Acqua con Marianella Bargilli, Francesco Bonomo, Maurizio Donadoni, Ralph Palka, Gianluca Ramazzotti, Ruben Rigillo, Emanuele Salce, Silvia Siravo.

Nell’Italia del 1943, durante l’occupazione tedesca, sette amici si ritrovano in un appartamento per festeggiare un compleanno. Dovrebbe essere una serata diversa, per staccare dalle tragedie e paure della guerra e dalle privazioni che questa porta con sé, ma il destino ha in serbo uno scherzo beffardo e quel salotto piccolo borghese diventa improvvisamente teatro di una roulette russa. In seguito all’uccisione di due ufficiali tedeschi davanti alla palazzina dove si svolge l’incontro, infatti, la Gestapo decide, per rappresaglia, di prendere due ostaggi per ogni appartamento. Il comandante tedesco dell’operazione riconosce, nel gruppo dei sette amici, il libraio dal quale spesso acquista delle opere e, per mantenere un singolare rapporto di cortesia, avverte che passerà a prendere i prigionieri al momento del dessert, lasciando a loro decidere di chi si tratterà. Qui comincia La cena delle belve: chi sarà destinato ad essere consegnato?

Sabato 13 aprile alle ore 18 presso il Teatro Rossini, per la rassegna Gli Incontri del Rossini, organizzata in collaborazione con l’Associazione Amici del Teatro Rossini, la compagnia incontrerà il pubblico lughese.

Orari: venerdì e sabato ore 21.00, domenica ore 16.00 e 20.30.

Informazioni e prenotazioni: 0545.38542 info@teatrorossini.it