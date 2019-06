La "Maratona di New York" si fa a Ravenna con Fiona May e Luisa Cattaneo

La Maratona di Ravenna Città d’Arte si conferma grande contenitore di eventi sportivi, ma anche di spettacolo. A conferma di questo ecco la nuova collaborazione avviata fra Ravenna Runners Club e Ravenna Teatro/Teatro delle Albe che porta al Teatro Rasi la "Maratona di New York".

Venerdì 8 novembre alle ore 21.00, nello stesso weekend che vede Ravenna ospitare la propria maratona, il Teatro Rasi fa spazio allo spettacolo di Edoardo Erba "Maratona di New York", uno dei testi teatrali contemporanei più rappresentati al mondo, per la regia di Andrea Bruno Savelli. Una sfida fisica, oltre che verbale, per tutti gli attori che l’hanno interpretata, impegnati a correre per l’intera durata della pièce. Un’autentica prova di resistenza, portata in scena da Fiona May, un grande nome dell’atletica azzurra prestata al teatro, e dall’attrice fiorentina Luisa Cattaneo.

In questo nuovo allestimento di “Maratona di New York”, compreso nel cartellone de “La stagione dei teatri” 2019-20, il testo è dunque completamente al femminile. Una novità assoluta che il regista Andrea Bruno Savelli, con la collaborazione al riadattamento dell’autore, ha affidato a una coppia davvero d’eccezione: la ex campionessa mondiale di salto in lungo Fiona May, al suo esordio teatrale dopo i successi ottenuti in tv, e l’attrice Luisa Cattaneo, già protagonista in molti spettacoli di Stefano Massini e più volte al fianco di Ottavia Piccolo, Lucilla Morlacchi, Franca Valeri, Gigi Proietti.

Da una parte la leader, nella corsa così come nella vita, donna determinata, sicura e invincibile. Dall'altra la sua amica, più insicura, impaurita, fortemente legata a un passato dal quale non riesce a separarsi. Per tutta la durata dello spettacolo le due donne sviluppano una vera e propria rincorsa verbale che cresce insieme all'aumentare dei battiti del loro cuore, accompagnandoci lungo il percorso narrativo col battere delle loro suole.

I primi cento tra i partecipanti alla Maratona di Ravenna potranno acquistare i biglietti a prezzo ridotto ed al momento del ritiro del tagliando dovranno presentare la ricevuta di acquisto e la conferma di avvenuta iscrizione alla ad una delle gare in programma nel weekend della Maratona.

I biglietti sono già in vendita on line su vivaticket.it e dal 12 settembre anche alla biglietteria del Teatro Rasi, tel. 0544-30227, aperta il giovedì dalle 16.00 alle 18.00, sabato dalle 11.00 alle 13.00 e venerdì 8 novembre dalle ore 18.00. Per informazioni Ravenna Teatro tel. 0544-36239

Biglietti: settore unico intero Euro 15,00; ridotto Euro 12,00