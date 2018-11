Teatro per piccoli: "Teo ha le orecchie curiose"

Domenica 18 novembre alle ore 11 e alle ore 17 le Artificerie Almagià di Ravenna ospiteranno un doppio appuntamento tutto dedicato ai piccolissimi under 3: il Teatro del Drago porterà in scena l’applauditissimo spettacolo Teo ha le orecchie curiose.

Uno spettacolo, nato e curato in collaborazione con Artesonoraperibambini, dalle fortunate repliche che, visto il notevole successo di pubblico, viene riproposto anche quest’anno all’interno della XXX stagione teatrale Le Arti della Marionetta, organizzata e diretta dal Teatro del Drago/ Famiglia d’arte Monticelli di Ravenna.

Teo é un coniglietto dalle orecchie lunghe e curiose. Gli piace ascoltare e fotografare. La sua giornata é un’altalena fra ciò che sente e ció che vede. É molto attento a tutti i suoni che incontra: dal trillo della sveglia al rumorino della pipí, dal crunch dei biscotti al canto degli uccellini, dal rombo dell'autobus allo sciabordio delle onde. Teo ha una sua musica preferita che ascolta stando comodamente seduto sul divano, abbandonandosi alle piacevoli melodie del pianoforte. Nella sua cameretta, quando è l’ora della nanna, assapora i ricordi della sua giornata sonora che si conclude nel dolce silenzio della notte.

Il piacere di ascoltare é qualcosa che appartiene ai "grandi", educare all’ascolto i piccoli non é facile. Non é facile farlo in maniera leggera, semplice e diretta. Ma il teatro in questo ha un ruolo privilegiato perché può farlo attraverso il gioco, fatto di oggetti, pupazzi, ombre e animazione a vista, attraverso i quali dialogare con i bambini, trasmettendo emozioni e sensazioni sonore. Quattro i piani d’ascolto: la musica di Mozart, i suoni ambientali registrati, i suoni degli oggetti fonosimbolici e le onomatopee vocali dal vivo. Questa é la partitura su cui agisce Teo, mosso a vista da due animatori- attori.

In scena Roberta Colombo e Andrea Monticelli.

Biglietti: 392/6664211; adulti € 7,00, bambini € 5,00, Family Tickets € 20 (terzo figlio € 1,00).