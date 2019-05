Spettacolo e solidarietà: "La maga buca sogni" in scena per aiutare i bimbi con autismo

Si intitola “La maga buca sogni” lo spettacolo teatrale di solidarietà a sostegno delle attività del Centro educativo Anacleto che si tiene domenica 5 maggio alle 20.30, presso il Teatro Rasi di Ravenna, in via di Roma 39.

L’iniziativa - organizzata dal Centro Anacleto in collaborazione con Confagricoltura Ravenna, patrocinata dal Comune di Ravenna e sostenuta dalla cooperativa sociale Progetto Crescita e dal Consorzio Solco - verrà messa in scena dalla compagnia teatrale Amici del pronto soccorso di Lugo, per la regia di Paolo Parmiani.

L’ingresso sarà a offerta libera partendo da un minimo di 12 euro: è possibile acquistare i biglietti con qualche giorno di anticipo presso la sede della cooperativa Progetto Crescita, oppure la sera stessa, prima dell’inizio della rappresentazione, presso la biglietteria del teatro.

Il ricavato della serata sarà devoluto al Centro educativo Anacleto, che da anni si occupa di dare una risposta coerente e integrata alla richieste delle famiglie e ai bisogni di bambini e ragazzi con autismo o altri disturbi dello sviluppo.

Per informazioni sullo spettacolo o sulle attività del Centro: Francesca Battistini, 338 6020942, e Alessandra Annibali, 338 6279591.