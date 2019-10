I faentini Menoventi in scena con lo spettacolo "Docile"

La stagione dei teatri 2019-20 prosegue con una delle eccellenze della scena teatrale emiliano-romagnola, i faentini Menoventi, che presentano lo spettacolo Docile. Linda Barbiani – la protagonista di questo delicato, surreale, grottesco apologo – non ha vinto ricchi premi alla lotteria della nascita: la dea bendata le ha assegnato umili origini e i genitori le hanno donato un habitus maldestro e naïf, inadatto all’efficienza contemporanea. Appuntamento sabato 26 ottobre, ore 21, al Teatro Rasi di Ravenna.

Linda ha imparato l'arte del non lasciare traccia, dell'accontentarsi, l'arte di quella remissività che le permette di passare inosservata e di non creare problemi a nessuno.

Un giorno l'Ufficio di Collocamento le consiglia di frequentare un corso di empowerment e in quel contesto incontra una persona che stimola la sua sensibilità e la sua fantasia: «esprimi un desiderio». Qui comincia la nostra storia, una fiaba dei nostri tempi in cui anche i desideri degli sfigati possono avverarsi. La pièce narra la storia di un disagio sociale utilizzando un'alternanza tra diversi registri formali che intende testimoniare lo stordimento delle classi subordinate poste di fronte a uno scenario che sembra situato fuori dal loro intendimento. La vita della protagonista si tinge di coincidenze dal sapore fantastico e grottesco; la numerologia e l'alchimia contaminano la quotidianità generando equivoche superstizioni che dominano l'universo della rassegnata protagonista. Il Lavoro Precario accoglie con un sorriso la sua servile incompetenza, la Salute è minata dalla mancanza di consenso informato e dalle violazioni del rapporto fiduciario con il medico, gli Affetti sono miraggi idealizzati da una disposizione estetica ingenua e superficiale. Tutta la sua esistenza è contrassegnata dal disagio e dalla cedevolezza che aggioga “chi gli ostacoli se li porta dentro”, la sua esistenza bovina sembra rispecchiare la nostra, che affrontiamo il secondo millennio ormai “poveri di fatto, borghesi nel cuore”.

Biglietti: 10 euro.