Raccontarsi al femminile: in scena lo spettacolo "Tete-a-tete"

Sabato 6 aprile alle 21 alle Artificerie Almagià in via Dell'Almagià 2, nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale della donna, si tiene lo spettacolo teatrale Tete-a-tete che conclude il laboratorio di teatro e autobiografia al femminile.

Lo spettacolo si avvale della regia di Anita Guardigli e Carla Scala.

L’evento è a cura dell’assessorato alle Politiche e cultura di genere e dell’associazione Asja Lacis.

L’ingresso è gratuito.