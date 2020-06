Il Socjale riapre con il live di Sara Zaccarelli e la Nu Band

Venerdì 3 luglio, dalle ore 21:00, il Teatro Socjale di Piangipane riapre le proprie porte e torna ad abbracciare il pubblico con il concerto di Sara Zaccarelli, accompagnata dalla sua Nu Band.

Un progetto che si snoda tra il vecchio blues, lo spiritual e il nuovo R'n'B, con stralci ritmici tra l'hip-hop e il funk e anche l'afrobeat. Sara Zaccarelli è accompagnata da musicisti di assoluto valore: Agostino Raimo (chitarra elettrica), Manuel Goretti (tastiere, cori), Andrea Taravelli (moog, basso, cori) e Filippo Lambertucci (batteria, cori).

Ingresso ad offerta libera. Porte aperte dalle 21, concerto dalle 22.

Regolamento: il pubblico dovrà presentarsi con mascherina da indossare per la durata dello spettacolo. I posti saranno dislocati nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale. Il Teatro sarà dotato di dispencer di igienizzanti all'ingresso ed in ogni punto strategico. Il servizio bar funzionerà solo per bevande con il servizio direttamente al posto.