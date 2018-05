Il Teatro Socjale rinnova la struttura e ospita gli Avion Travel

Si è chiusa recentemente la 28esima stagione del Teatro Socjale di Piangipane, giunge dunque il tempo dei bilanci e delle novità.

La nuova direzione artistica di Christian Ravaglioli ha dato nuovo impulso alla programmazione con la proposta di 31 spettacoli di buona qualità apprezzati dagli appassionati. In particolare ci piace citare Brian Auger il grande organista Inglese, Monia Ovadia con l’omaggio alla musica Jazz di Charles Mingus, il weekend del tutto originale dedicato al “Liscio” con Giorgio Comaschi e tutta la Famiglia Casadei, il Peppe Servillo trio, l’Orchestrona di Forlimpoli e l’Orchestra Afrobeat le due orchestre locali di danze, David Riondino, le Div4s-Italian Sopranos, e per concludere le due nuove promesse del cantautorato italiano Giovanni Caccamo e Zibba.

"Quest’anno abbiamo avviato la sperimentazione del teatro di sabato sera: il risultato è stato confortante, quindi sicuramente sarà riproposto nella prossima stagione", afferma lo staff del Socjale.

Inoltre per 9 serate, di martedì, è stata data la possibilità ad artisti emergenti e a giovani delle scuole di danza e musica di presentare le loro capacità e potenzialità. E sono state almeno 10 le serate dedicate alla scienza, all’alimentazione, alla solidarietà e ad altri temi, nelle quali enti ed associazioni del territorio hanno presentato le proprie idee e proposte. Il tutto in un ambiente bello, confortevole e con un allestimento tecnico di primo livello.

Il Teatro Socjale si conferma come uno degli spazi fondamentali dell’aggregazione, dello spettacolo e della socialità del territorio. Non solo del comune di Ravenna (è il terzo teatro, l’unico del forese), ma anche dell’intera provincia ed oltre ancora. Quest’anno il Socjale ha superato i 1.600 associati al circolo ARCI. Una grande dimostrazione di aggregazione e di socialità.

Forti di questi successi e di questa capacità e volontà di aggregazione, il Teatro Socjale si appresta ad affrontare due nuove sfide, che vanno oltre la normale gestione e guardano al futuro.

La prima riguarda la prospettiva strutturale del teatro. La Fondazione che ha ristrutturato il teatro nel 2000 ha sostenuto sin qui il debito residuo (la ristrutturazione è costata più del previsto) ed ha comunque impegnato ulteriori risorse per realizzare l’adeguamento del locale alla normativa relativa ai locali di pubblico spettacolo. Insomma, il teatro rispetta tutti i crismi di sicurezza di un locale di spettacolo, ma non ne è ancora stata formalmente certificata l’agibilità. Questa situazione oggi cambia radicalmente. I principali azionisti della Fondazione, la Federazione delle Cooperative e la Cab Terra, hanno deciso di consolidare il debito, trasformandolo in patrimonio della Fondazione. In questo modo la Fondazione stessa non dovrà cercare più risorse esterne per assicurare la gestione del teatro.

L’obbiettivo di questo consolidamento è, innanzi tutto, l’ottenimento della certificazione di pubblico spettacolo. In questo modo la fruizione del teatro non sarà più riservata al circolo Arci, ma sarà possibile programmare nella struttura anche spettacoli aperti al pubblico. Con la conseguente possibilità di affittare il teatro anche ad altri soggetti che vorranno programmare spettacoli pubblici.

Il Comune di Ravenna, da parte sua, già contribuisce alla copertura dei costi di gestione (la Fondazione ha ottenuto l’accesso ai contributi stabiliti dal bando 2017). Inoltre, una volta ottenuta la certificazione di agibilità pubblica potrà programmare una parte delle proprie proposte culturali (o di altri enti quali Ravenna Teatro), al Teatro Socjale che diventerà a tutti gli effetti il terzo teatro del comune.

“Un teatro che mobilita risorse di volontariato così rilevanti - ha dichiarato l’assessora alla Cultura Elsa Signorino – e che, grazie all’impegno che si assumono la Federazione delle cooperative e la Cab Terra, si appresta a compiere un importante salto di qualità, merita un investimento nuovo da parte dell’Amministrazione comunale che avverrà in concomitanza con l’ottenimento dell’agibilità a pubblico spettacolo. Penso ad un ampliamento dell’offerta culturale diffusa sul territorio, ad un allargamento della programmazione, ad esempio con l’inserimento di attività teatrali in collaborazione con soggetti già attivi nell’offerta culturale. Un impegno riconosciuto ad un soggetto originale, con un progetto inedito che si basa su valori di condivisione e forte responsabilità”.

Infine, si segnala un’importante anteprima. Il Teatro Socjale ospiterà il 15 giugno la “data zero” del nuovo tour “Privé” degli Avion Travel. La band sarà in teatro a Piangipane per tutta la settimana che precede il concerto per allestire e provare la tournèe che seguirà. Dopo 15 anni gli Avion Travel tornano con il nuovo album “Privé” in uscita il 18 maggio, con Peppe Servillo alla voce, Mario Tronco alle tastiere, Duilio Galioto al piano e tastiere, Peppe D’Argenzio al sax, Ferruccio Spinetti al contrabbasso e Mimì Ciaramella alla batteria.