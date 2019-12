Che spettacolo al Ridotto: dagli show comici al "Cinema della verità"

Il Ridotto del Teatro Masini, il “salotto” teatrale più bello e importante di Faenza, presenta alla città la sua Stagione che oltre alle conferme di proposte culturali già delineate e affermate quest’anno estende le sue prospettive e traiettorie a nuovi linguaggi.

Si viene così a delineare una Stagione “fresca”, innovativa e trasversale a più espressioni artistiche, autonoma e complementare a quella del Masini, espressamente pensata per lo “spazio” del Ridotto, considerato, appunto, come un “salotto”, una dimensione a metà tra la piazza e il Teatro, un luogo di aggregazione, condivisione, dialogo.

La novità assoluta di Stagione, per il Ridotto ma anche per la città, sarà l’inedito cartellone Stand Up che porterà a Faenza alcuni nomi di spicco della nuova comicità emergente, di quel fenomeno di stampo anglosassone chiamato Stand Up Comedy che oggi, partendo dai palcoscenici metropolitani, si sta affermando anche in Italia grazie a Netflix, Youtube e altre piattaforme digitali. Realizzata con la collaborazione di Aguilar Entertainment, la rassegna permetterà di assistere dal vivo alle esilaranti performance di Saverio Raimondo, Davide Calgaro, Velia Lalli e Alessandro Ciacci.

Già votato a esplorare i linguaggi della contemporaneità, il Ridotto del Teatro Masini ospiterà in quest’ambito due importanti spettacoli: in occasione del Giorno della Memoria, la cantante Paola Sabbatani, insieme al contrabassista Roberto Bartoli e al chitarrista Daniele Santimone, presenterà il concerto Uno strano e amaro raccolto in cui racconterà, con brani di vari autori, da Dylan a Gaber, da Jannacci a Testa e altri ancora, tutti eseguiti in arrangiamenti originali, le storie di chi ha subito, nel corso del Novecento, le conseguenze del razzismo: dagli ebrei e gli zingari in Europa agli afroamericani negli Stati Uniti. Seguirà Vincenzo Pirrotta con Storia di un oblio, spettacolo co-prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri. Tratto da Quel che io chiamo oblio di Laurent Mouvigier e diretto da Roberto Andò, lo spettacolo è un intenso e teso monologo in cui si racconta un fatto di cronaca: la tragica, insensata fine di un uomo. Un linguaggio scarno e uno sguardo puro, senza retorica o furbizia, all’universo degli umili, degli “ultimi”.

Torneranno poi gli attesi appuntamenti con Il Cinema della Verità, realizzato in collaborazione con Cineclub Il Raggio Verde, Società Cooperativa di Cultura Popolare, D.E-R Associazione Documentaristi dell’Emilia-Romagna e Cinemaincentro. Otto docu-film che, come sempre, vedranno la partecipazione in sala dei rispettivi registi o autori per un momento di confronto con il pubblico sulle opere proiettate.

Momenti di confronto che si estenderanno anche agli Incontri con gli Artisti delle prossime Compagnie ospitate nel cartellone di Prosa del Teatro Masini.

Tutti gli appuntamenti al Ridotto sono a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il calendario

STAND UP! I nuovi comici

Mercoledì 8 gennaio 2020 ore 21: SAVERIO RAIMONDO "Live"

Venerdì 21 febbraio 2020 ore 21: DAVIDE CALGARO "Questa casa non è un albergo"

Lunedì 23 marzo 2020 ore 21: VELIA LALLI "Una donna senza qualità"

Giovedì 7 maggio 2020 ore 21: ALESSANDRO CIACCI "Comedy Fricassea"

CONTEMPORANEO

Domenica 26 gennaio 2020 ore 21: in occasione del Giorno della Memoria PAOLA SABBATANI "Uno strano e amaro raccolto"

Martedì 25 febbraio 2020 ore 21: VINCENZO PIRROTTA "Storia di un oblio"

IL CINEMA DELLA VERITÀ

Martedì 21 gennaio 2020 ore 20,30: LA BATTAGLIA DEI SESSI di Jonathan Dayton e Valerie Faris

Mercoledì 12 febbraio 2020 ore 21: Nazra Film Festival “SGUARDO” OLTRE IL MURO

Mercoledì 26 febbraio 2020 ore 21: SOLO NO di Lucilla Mininno

Martedì 3 marzo 2020 ore 21: HAMBACHERS di Leonora Pigliucci e Claudio Marziali

Martedì 17 marzo 2020 ore 21: LA SCOMPARSA DI MIA MADRE di Beniamino Barrese

Martedì 31 marzo 2020 ore 21: in collaborazione con SOS Donna I RACCONTI DI PARVANA di Nora Twomey

Martedì 14 aprile 2020 ore 21: L’APPRENDISTATO di Davide Maldi

Martedì 28 aprile 2020 ore 21: ALLAH LOVES EQUALITY di Wahahat Abbas Kazmi

INCONTRI CON GLI ARTISTI

della Stagione di Prosa 2019/2020 del Teatro Masini

Sabato 18 gennaio 2020 ore 18: Enrico Guarneri e la compagnia di Mastro Don Gesualdo

Mercoledì 19 febbraio 2020 ore 18: Massimo Lopez e Tullio Solenghi

Mercoledì 11 marzo 2020 ore 18: Gli attori del Teatro Biondo di Palermo, interpreti di Chi vive giace

Mercoledì 25 marzo 2020 ore 18: Vincenzo Salemme e la compagnia di Con tutto il cuore

Mercoledì 8 aprile 2020 ore 18: Giuseppe Cederna, Vanessa Gravina, Roberto Valerio e la compagnia di Tartufo